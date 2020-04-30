Крупная нефтегазовая компания США приготовилась к банкротству

Американская крупная компания Chesapeake Energy, один из лидеров по добыче сланцевой нефти и сланцевого газа с начала прошлого десятилетия, приготовилась к банкротству, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной такого решения станет резкое падение цен на энергоносители и большие долги. Chesapeake ведет переговоры о кредите на миллиард долларов, который поможет ей в операционной деятельности, пока идут разбирательства о банкротстве.

Ранее стало известно, что компания собирается реструктурировать задолженность, которая по состоянию на конец прошлого года достигала 8,9 миллиарда долларов.

Однако ситуация существенно обострилась после того, как цены на нефть рухнули в несколько раз. В результате в 2020 году стоимость акций Chesapeake на Нью-Йоркской бирже упала более чем в четыре раза. В компании еще надеются, что сумеют уговорить кредиторов, но готовы пропустить платеж в августе в размере 192 миллиона долларов. Сложности возникнут и в июле, когда надо заплатить 136 миллионов.