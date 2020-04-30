В ООН призвали США отменить санкции против Кубы

Американские санкции против Кубы, препятствующие в условиях пандемии коронавируса закупке лекарств, медицинского оборудования и продовольствия, должны быть отменены. С таким призывом обратились в четверг к США эксперты ООН в области прав человека, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем США отменить меры, направленные на создание торговых барьеров, а также заградительные тарифы, квоты и нетарифные меры, включая те, что препятствуют финансированию закупок лекарств, медицинского оборудования, продовольствия и предметов первой необходимости", - говорится в совместном заявлении, которое подписали семь спецдокладчиков Совета ООН по правам человека.

Они напомнили, что Соединенные Штаты проигнорировали неоднократные призывы о снятии санкций, "подрывающих способность Кубы и других стран эффективно реагировать на пандемию и спасать жизни". По словам экспертов, "в чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, отсутствие желания со стороны правительства США приостановить санкции" может усилить "огромные физические и психологические страдания" пострадавших от пандемии людей.

Как подчеркивается в заявлении, эмбарго США против Кубы и санкции в отношении других стран "серьезно подрывают международное сотрудничество в борьбе с пандемией". Эксперты пояснили, что из-за американского эмбарго экспорт и реэкспорт товаров на Кубу требует сложного и дорогостоящего процесса лицензирования, что подрывает "эффективность закупок лекарств, медицинского оборудования и технологий". Авторы заявления считают, что в условиях пандемии санкции ставят под угрозу "право на жизнь, здоровье и другие исключительно важные права наиболее уязвимых слоев населения Кубы".

Среди экспертов, подписавших документ - спецдокладчики по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Алена Духан, по вопросам пыток Нильс Мельцер и по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар.