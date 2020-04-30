В США выявили 27327 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Более 27 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса зарегистрировано за последние сутки в США, более 2,6 тысячи человек скончались.
Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным университета, за последние 24 часа было выявлено 27 327 случаев заражения и 2612 летальных исходов.
Накануне эти показатели составляли 24 385 и 2096 соответственно.
Всего, по информации университета, в США за все время более миллиона человек заразились COVID-19 - 1 040 488. Свыше 60 тысяч человек скончались. За все время после заражения коронавирусом в Соединенных Штатах выздоровели более 124 тысяч человек.
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