Число прошений на убежище в Евросоюз сократилось вдвое из-за коронавируса

Число прошений на убежище в Евросоюз сократилось почти вдвое из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейского бюро поддержки в сфере убежища (European Asylum Support Office, EASO), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В марте прошений было меньше на 43 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Речь идет о 34,7 тысячи заявлений.

EASO отмечает, что эти данные говорят не о снижении числа желающих получить убежище в Евросоюзе. По мнению специалистов, сокращение лишь отражает меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса.