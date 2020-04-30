https://news.day.az/world/1230009.html Число прошений на убежище в Евросоюз сократилось вдвое из-за коронавируса
Число прошений на убежище в Евросоюз сократилось вдвое из-за коронавируса
Число прошений на убежище в Евросоюз сократилось почти вдвое из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейского бюро поддержки в сфере убежища (European Asylum Support Office, EASO), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В марте прошений было меньше на 43 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Речь идет о 34,7 тысячи заявлений.
EASO отмечает, что эти данные говорят не о снижении числа желающих получить убежище в Евросоюзе. По мнению специалистов, сокращение лишь отражает меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре