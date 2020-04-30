В ЦАР 25 человек погибли в ходе вооруженных столкновений

По меньшей мере 25 человек погибли, включая 21 мирного жителя, и еще около 50 получили ранения в ходе столкновений между членами вооруженной сепаратистской группировки на севере Центральноафриканской Республики (ЦАР) в районе города Нделе. Об этом сообщило в четверг агентство France Presse со ссылкой на центральные власти страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация еще до конца не ясна", - заявил министр связи и СМИ ЦАР Анж-Максим Казаги, говоря о причинах и участниках столкновений. Между тем, из Нделе поступила информация, согласно которой 29 апреля произошли стычки между боевиками группировки Народный фронт возрождения ЦАР.

Народный фронт возрождения ЦАР был создан летом 2014 года при расколе повстанческой мусульманской коалиции "Селека". Группировка действует на севере ЦАР, добиваясь воссоздания в этой части страны существовавшего с 1830 по 1912 годы султаната Дар-эль-Кути.