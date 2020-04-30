В ВОЗ не видят доказательств связи между сделанными прививками и защищенностью от COVID-19

Научных доказательств связи между сделанными от различных заболеваний прививками и хорошим иммунитетом от коронавирусной инфекции на данный момент нет. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прививки, конечно, поднимают общий иммунитет. Но на данный момент нет научных доказательств связи более хорошего иммунитета от коронавируса с предыдущими прививками, - сказала она. - ВОЗ сейчас сотрудничает с разными странами, с учеными, которые исследуют и эти моменты. Сейчас четко сказать о таком влиянии нельзя".

Вуйнович привела в пример Китай, где 99% населения сделана противотуберкулезная прививка, а там все равно произошла вспышка коронавируса. "Нет еще доказательств того, что эта вакцинация обеспечивает такой специфический иммунитет", - отметила представитель организации.