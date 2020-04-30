Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован. К такому выводу пришло разведывательное сообщество США, говорится в опубликованном в четверг заявлении аппарата директора Национальной разведки страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Разведывательное сообщество [США] согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус [вызывающий заболевание] COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован", - отмечается в документе.

"Разведсообщество будет продолжать тщательно изучать появляющуюся информацию и разведданные с целью определить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными или это было результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане (центральная китайская провинция Хубэй - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Администрация президента США Дональда Трампа дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о коронавирусе нового типа. Об этом сообщила 29 апреля телекомпания NBC со ссылкой на бывших и действующих представителей Белого дома. По ее данным, это указание было дано на прошлой неделе Агентству национальной безопасности (АНБ), Разведывательному управлению Министерства обороны США (РУМО), а также Центральному разведывательному управлению (ЦРУ).

29 апреля госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в тот же день в интервью американской телекомпании NBC заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой "политический фарс". Лэ Юйчэн также выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". При этом он вновь подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.