В ВОЗ считают, что вакцина от коронавируса не появится до начала второй волны заболеваний

Вторая волна распространения коронавируса точно начнется до появления вакцины. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в ходе онлайн-совещания в четверг с внутрифракционной группой первого замруководителя единороссов в Госдуме Адальби Шхагошева, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, главное - локализовать новую вспышку, ограничиться очагами заболевания. "Пускай будет медицинский надзор, пускай будет карантин, но тогда на карантине будут отдельные люди, а не все общество. Но это будет до вакцины точно, если вирус не поменяется. Он мутирует, поэтому в этом плане мы ничего не можем сказать", - подчеркнула Вуйнович.

Как отметила представитель ВОЗ, второй скачок распространения коронавируса может произойти, когда население полностью расслабится, однако масштабы второй волны будут зависеть от того, как быстро отреагирует система здравоохранения.

Вуйнович отметила, что в России, где система здравоохранения "работает как система, а не как отдельные больницы, где есть возможность лечиться сразу, то есть забирать людей в больницу, организовать хоть и не специфическое лечение, но проводить поддерживающую терапию, смертность гораздо ниже".

Ранее представитель ВОЗ сообщила в интервью ТАСС, что вторая волна коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет необходимого иммунитета. По ее словам, до того момента, когда разработают специальную профилактику заболевания и вакцину, говорить о возможности предупредить вторую волну нельзя. Необходимо использовать опыт первой волны, чтобы не допустить новую резкую вспышку распространения инфекции.