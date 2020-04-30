Турция заявила о продлении реализации сделки С-400, несмотря на коронавирус

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что реализация сделки по приобретению у России зенитно-ракетных комплексов С-400 будет продлена, несмотря на коронавирус. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что реализация была задержана из-за пандемии коронавируса нового типа COVID-19.

"Была задержка из-за коронавируса, однако сделка будет продолжена согласно плану", - заключил Калын.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.