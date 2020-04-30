https://news.day.az/world/1230088.html Премьер-министр России заразился коронавирусом
Премьер-министр России заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус.
"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат", - сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
И. о. главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре