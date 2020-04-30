Премьер-министр России заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат", - сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

И. о. главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.