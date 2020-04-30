Меркель сделала заявление о турпоездках в Европу в этом году

Вопрос осуществления туристических поездок по Европе и летних отпусков пока не стоит на повестке дня в свете ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам видеоконференции с премьер-министрами федеральных земель ФРГ.

"Это сегодня пока невозможно прогнозировать. В некоторых европейских странах по-прежнему действует полный "локдаун" (режим жесткой изоляции - прим. ТАСС)", - указала Меркель. "Это не та тема, которая сейчас стоит на повестке дня", - подчеркнула канцлер.

Касаясь возможности работы ресторанов, Меркель отметила, что трудно контролировать, кто будет сидеть за одним столом - семья или люди, не проживающие под одной крышей. В этой связи решение об открытии гастрономических заведений пока не принято.