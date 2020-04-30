Личные расходы в США рекордно снизились

Личные расходы в США в марте резко упали, так как массовые ограничения и потеря рабочих мест в результате пандемии COVID-19 нанесли ущерб основному двигателю экономики - внутреннему потреблению, передает Bloomberg.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, согласно данным, опубликованным в четверг, расходы домохозяйств, на долю которых приходится около двух третей экономики, упали на 7,5% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым резким падением в отчетах Министерства торговли США с 1959 года. Медианная оценка в опросе экономистов Bloomberg предполагала спад на 5,1%. Доходы при этом снизились на 2%.

Цифры являются последним подсчетом того, как ограничение экономической активности сказалось на экономике США, которая переживает спад.

Ограничительные меры по всей стране не позволили потребителям тратить деньги в ресторанах, барах и розничных магазинах. Закрытые предприятия оставили миллионы американцев без зарплаты, что сделало их зависимыми от мер государственной поддержки.

После поправки на инфляцию расходы упали на 7,3%, что также является самым большим показателем падения потребительских расходов в I квартале с 1980 года.

В отчете также показано, что номинальные доходы упали больше всего с января 2013 года. Заработная плата в результате пандемии снизилась на 3,1%.

Между тем, выплаты по программе государственного страхования на случай безработицы подскочили на 39,1%, так как более 10 миллионов человек подали заявки на пособия по безработице.