Отказ от карантина не спасет экономику Швеции

Отказ вводить жесткий карантин в качестве меры борьбы с распространением коронавируса не спасет экономику Швеции от замедления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет CNBC со ссылкой на прогноз центрального банка королевства Riksbank.

Регулятор представил два сценария для шведской экономики в 2020 году, в которых рост ВВП страны зависит от продолжительности эпидемии и длительности действия ограничительных мер. Как пишет CNBC, в обоих вариантах цифры выглядят безрадостно для государства, которое наперекор другим странам Европы отказалось от жесткого карантина ради поддержки экономики.

И в первом, и во втором сценарии ВВП Швеции резко сокращается. В более позитивном варианте падение по итогам 2020 года составит 6,9 процента, а в 2021-м экономика восстановится на 4,6 процента. Безработица будет на уровне 8,8 процента (в настоящее время она составляет 7,2 процента). При более негативном сценарии рост ВВП Швеции сократится в текущем году на 9,7 процента, а в будущем вырастет на 1,7 процента. В таком случае уровень безработицы достигнет 10,1 процента.

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ВВП стран Европы из-за изоляции и закрытия границ упадет в 2020 году на 7,5 процента. Наиболее пострадавшими окажутся Италия и Испания, экономики которых лишатся 9,1 процента и 8 процентов соответственно. ВВП Франции, как ожидается, сократится на 7,2 процента, а экономика Германии - на 7 процентов. Финляндия, Норвегия и Дания лишатся 6, 6,3 и 6,5 процента ВВП соответственно.