В ООН предвидят еще множество смертей от коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш полагает, что коронавирусная инфекция унесет еще много жизней прежде чем оставить мир в покое,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После заражения инфекцией в мире скончались более 200 тыс. человек. Однако, как считает Гутерреш, это число не предел.
"Последует еще много смертей, особенно в местах, меньше всего способных к борьбе", - предположил он.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В мире заражены вирусом свыше 3,2 млн человек, при этом выздоровели более 1 млн, а скончались - 231 251.
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