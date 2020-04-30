В ООН предвидят еще множество смертей от коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш полагает, что коронавирусная инфекция унесет еще много жизней прежде чем оставить мир в покое,

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После заражения инфекцией в мире скончались более 200 тыс. человек. Однако, как считает Гутерреш, это число не предел.

"Последует еще много смертей, особенно в местах, меньше всего способных к борьбе", - предположил он.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире заражены вирусом свыше 3,2 млн человек, при этом выздоровели более 1 млн, а скончались - 231 251.