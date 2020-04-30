В Великобритании пройден пик вспышки коронавируса

Количество умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом нового типа достигло 26,7 тыс., увеличившись за сутки на 674, но пик вспышки пройден.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Анализы 171 253 человек оказались положительными, это означает увеличение на 6 032 человека по сравнению со вчерашним днем. К сожалению, из тех пациентов, анализы которых оказались положительными на коронавирус, 26 711 умерли, это увеличение на 674 пациента со вчерашнего дня", - сказал премьер. По данным на 29 апреля, в стране умерли 26 097 человек. На данный момент неясно, означает ли это то, что число летальных исходов на самом деле достигло 26 771, а не 26 711, как сказал глава правительства.

При этом Джонсон заверил, что страна преодолела пик вспышки. "Я могу подтвердить, что мы впервые преодолели пик этой болезни. Мы преодолели пик и движемся по нисходящей", - сказал он, предупредив о важности избежать второй волны вспышки. "Теперь жизненно важно, чтобы мы не потеряли контроль и не пережили второй пик", - сказал премьер.

Долгий путь к всеобщему тестированию

По информации Джонсона, за минувший день анализы на коронавирусную инфекцию были взяты у 81,6 тыс. человек. Таким образом, правительство не сумело выполнить собственное обещание увеличить число ежедневно проводимых анализов к концу месяца до 100 тыс. Глава правительства признал, что предстоит еще многое сделать, чтобы довести ситуацию с тестированием населения на коронавирус к желаемым показателям. "Вы еще услышите много в предстоящие пару дней по поводу проведения анализов. Бесспорно, путь, который должен быть пройден, долог", - сказал он.

Джонсон пообещал представить на следующей неделе "всеобъемлющий план", объясняющий, как снова запустить экономику в стране, пребывающей с 23 марта на карантине, когда дети смогут вернуться в школы, а взрослые - на работу. "Коротко говоря, [план будет о том], как мы можем продолжать подавлять болезнь и в то же самое время перезапустить экономику", - отметил политик.

Премьер-министр высказался и по вопросу обязательности ношения в публичных местах масок, затронув тему, по которой в Великобритании пока нет консенсуса. По мнению Джонсона, это будет полезно "по эпидемиологическим причинам, но также даст людям необходимую уверенность в том, что они могут вернуться на работу".

Первый брифинг Джонсона после болезни

Это был первый брифинг Джонсона за месяц, во время которого он отсутствовал из-за госпитализации на фоне болезни, вызванной коронавирусом нового типа. Инфекцию у 55-летнего премьер-министра обнаружили в конце марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже более 10 дней. 6 апреля вечером Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия и провел там три дня.

После выписки он прошел процесс восстановления в загородной резиденции Чекерс, его замещал первый министр, глава МИД Доминик Рааб. К работе Джонсон приступил 27 апреля.