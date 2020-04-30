Поставка С-400 в Турцию продолжится, несмотря на коронавирус

Поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию продолжится, несмотря на задержку из-за коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Была задержка из-за коронавируса, но это (поставка С-400 - ред.) продолжится, как и было запланировано", - заявил Калын в ходе онлайн-конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, страна планирует завершить установку С-400 и поставить их на боевое дежурство в апреле.

Калын также напомнил, что Турция "потратила невероятное количество времени", пытаясь убедить США продать ЗРК Patriot, однако "нам было отказано на условиях, на которых мы просили". В то же время Россия предложила С-400 "без предварительных условий".

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.