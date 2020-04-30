https://news.day.az/world/1230120.html В Москве умерли еще 47 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 47 человек с коронавирусом
Еще 47 пациентов с коронавирусом нового типа умерли в столице за последние сутки. Общее число летальных случаев составило 658.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
"В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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