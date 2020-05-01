В ВОЗ предупредили о рисках быстрого смягчения ограничений

Слишком быстрое или раннее смягчение ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, может спровоцировать возвращение эпидемии, страны должны тщательно оценить риски.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"ВОЗ рекомендует странам при рассмотрении аспектов по смягчению мер физического дистанцирования тщательно оценить риски и преимущества по четырем основным областям на основе собственной оценки риска в реальном времени в стране, поскольку слишком ранние или слишком быстрые шаги могут нести риски нового возвращения сильной эпидемической волны", - заявила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.