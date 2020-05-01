США хотят ввести санкции против Китая из-за коронавируса

Администрация США разрабатывает меры против Китая в связи с приписываемым властям этой страны сокрытием сведений о новом коронавирусе, в числе рассматриваемых вариантов введение санкций и аннулирование американских долговых обязательств.

Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, сотрудники различных американских ведомств разрабатывают соответствующие планы, рассчитанные на долгосрочную перспективу. "Они включают в себя возможность введения санкций, аннулирование долговых обязательств США или введение новых правил в сфере торговли", - утверждала в эфире телеканала журналист.

Как отмечается в публикации на сайте Си-эн-эн, некоторые сотрудники администрации США предостерегают от слишком поспешных действий. Они заостряют внимание на том, что США сейчас во многом зависимы от поставок из Китая медицинских принадлежностей, необходимых в свете пандемии. "Нам нужно вновь обеспечить восстановление экономики, потому нужно действовать осторожно, - приводятся в материале слова сотрудника администрации. - Но мы найдем способ показать китайцам, что их действия в полной мере достойны порицания".

Си-эн-эн отмечает, что разведывательные службы США сейчас активно проверяют приведенную в американских СМИ версию, согласно которой коронавирус якобы мог начать распространяться из лаборатории в китайском Ухане.