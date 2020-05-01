В Италии за сутки от коронавируса cкончались 285 человек

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии умерли 285 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ANSA, ссылаясь на итальянский департамент гражданской защиты.

Таким образом, общее число летальных исходов в стране возросло до 27 96.

При этом за минувшие 24 часа выздоровели 4693 человека. Всего от коронавируса в Италии вылечились 75 945 пациентов.