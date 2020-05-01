Спецслужбы США рассказали о происхождении коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что инфекция не является рукотворной или генетически модифицированной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Associated Press.

В заявлении Национального разведывательного управления также исключается теория заговора: "Разведывательное ведомство соглашается с широким научным консенсусом о том, что вирус COVID-19 не был искусственным или генетически модифицированным".

Тем не менее американские спецслужбы все еще изучают предположение о том, может ли начало пандемии быть связано с зараженными животными или несчастным случаем в китайской лаборатории в Ухани.

Администрация действующего президента США Дональда Трампа не раз делала резкие заявления в адрес Китая в связи с коронавирусом. Трамп неоднократно заявлял, что Пекин несвоевременно информировал мировое сообщество о вспышке вируса, что привело к пандемии заболевания.

По последним данным, во всем мире более 3,2 миллиона зараженных коронавирусом. Более 228 тысяч человек погибли, тогда как почти 986 тысяч - вылечились. США остаются лидером по числу смертей от болезни.