В Казахстане зарегистрировано 102 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 10:40 часов 1 мая в Казахстане зарегистрировано еще 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как передает Day.Az, об этом сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на coronavirus2020.kz

Из них в городе Алматы - 79, Восточно-Казахстанской области - 3, городе Нур-Султан - 5, Западно-Казахстанской области - 6, Алматинской области - 2, Жамбылской области - 2, Мангистауской области - 1, Туркестанской области - 3, городе Шымкент - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 3504 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 650, городе Алматы - 1130, городе Шымкент - 193, Акмолинской области - 99, Актюбинской области - 109, Алматинской области - 142, Атырауской области - 139, Восточно-Казахстанской области - 23, Жамбылской области - 132, Западно-Казахстанской области - 152, Карагандинской области - 149, Костанайской области - 50, Кызылординской области - 201, Мангистауской области - 49, Павлодарской области - 129, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 127.