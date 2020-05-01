В Европе продолжается жесткий карантин

Первомай в Европе. День трудящихся в ряде стран отмечали всегда шествиями и, конечно, выездом на природу. Но из-за эпидемии коронавируса привычки пришлось менять. Где сохраняется режим строгой изоляции, и почему местные жители туристических городов закрываются от приезжих? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Вести.

Это Ирландия. Уэксфорд. Приехать на эти выходные банковским клеркам из города сюда не получится. Помогать полиции ловить нарушителей изоляции будут местные жители. Боятся, что вирус им могут завезти. Популярное туристическое направление временно заморожено. Магазины закрыты.

"Мы открыты почти 50 лет, и это впервые за полвека, когда мы закрылись. Из-за коронавиурса. Конечно, все скучают по шуму, который всегда в этом районе, но тишина сейчас - к лучшему. Все остаются дома и в безопасности", - считает Рэймонд Доул, владелец парка отдыха.

Первое мая в Италии отмечают с конца 19 века. В 21-м сегодня не до митингов и демонстраций - большинство площадей пусты. А самый бесценный труд сейчас у врачей. Расслабляться рано. Много потенциальных больных остаются по домам, и даже не тестированы.

До послаблений после карантина у Франции ещё минимум неделя. Главное - намеченный результат не испортить. Выход из дома по пропускам. Но многие переживают, не рано ли снимать карантин.

Почему боятся французы, потому что увидели соседнюю Испанию, когда после послаблений для детей на улицы вышли тысячи. Теперь будет жёстче. Власти вводят строгое время выхода даже для коротких прогулок и спорта в одиночку возле дома. Взрослые с шести утра и до десяти, и потом только с 8 вечера до 11. Машины точно не понадобятся. Максимум - движение пешеходов. В городах чертят специальную разметку даже на зебрах.

Какие бы меры сейчас ни принимали вирусологи, главным показателем станет поведение самих жителей. На изоляции здесь многие популярные ведущие. Кажется, так уже привыкли выходить в эфир из дома, что порой забывают о включённой камере. Подруга одного из испанских журналистов прошлась полуобнажённой, думая, что это в эфир не попадёт. Но теперь это самая обсуждаемая новость испанских блогов. В изоляции появились любители рассмотреть.

За почти 50 дней строгой изоляции многие устали. Но назад точно не хотят и готовы выполнять новые требования, лишь бы болезнь стала отступать. Сразу это не произойдёт. 4 этапа, где перед новым нужно хорошо пройти предыдущий.