В Великобритании выявили наиболее уязвимые для коронавируса этнические группы

Смертность среди представителей различных этнических групп в Великобритании значительно отличается. К таким выводам пришли ученые британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их данным, самый высокий уровень летальности в больницах страны на душу населения зафиксирован среди чернокожих выходцев из стран Карибского региона и африканских стран, а также Пакистана и Бангладеша. Этот показатель в два-три раза выше, чем среди белого населения страны. Также смертность оказалась выше в диаспоре индийцев и малых этнических группах белого населения. В то же время ирландцев признали единственным этносом, число летальных исходов в котором оказалось меньше, чем среди британцев.

Исследователи считают, что эта разница обусловлена сложным набором экономических и социальных факторов, а также состоянием здоровья граждан. Кроме того, на уровень смертности влияют географическое распределение и плотность населения в том или ином населенном пункте.