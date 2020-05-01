https://news.day.az/world/1230194.html Пожарный вертолет упал в горах Республики Корея
Пожарный вертолет упал в горах Республики Корея
Пожарный вертолет, на борту которого находились семь человек, упал в пятницу в горах в провинции Кёнсан-Намдо на юге Южной Кореи.
Об этом со ссылкой на службу пожарной охраны сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, двое пассажиров получили серьезные ранения и были госпитализированы. Пять человек из команды спасателей на борту в результате крушения вертолета не пострадали.
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