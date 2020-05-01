Пожарный вертолет упал в горах Республики Корея

Пожарный вертолет, на борту которого находились семь человек, упал в пятницу в горах в провинции Кёнсан-Намдо на юге Южной Кореи.

Об этом со ссылкой на службу пожарной охраны сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, двое пассажиров получили серьезные ранения и были госпитализированы. Пять человек из команды спасателей на борту в результате крушения вертолета не пострадали.