Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 35 тыс. человек

За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом нового типа в Индии увеличилось почти на 2 тысячи человек и достигло 35 043, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным ведомства, лечатся от инфекции сейчас 25 007 человек.

При этом число выздоровевших возросло до 8 888.

Число летальных исходов от COVID-19 достигло 1 147.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.