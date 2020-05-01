Массовые акции против карантина прошли в США и Мексике

Три с четвертью миллиона случаев - такую планку превысило общее число заразившихся коронавирусом в мире. Погибли 233 тысячи человек. И всё же, несмотря на очевидную опасность вируса, многие предпочитают не замечать карантинные меры и публично выступают против изоляции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Бэтмен, капитан Америка и другие супергерои возглавили акцию протеста на улицах Мехико. Протестующие - уличные артисты, говорят, что карантин оставил их без средств к существованию и просят у властей поддержки.

А это уже США. Место действия - Лансинг, столица Мичигана. Вооруженные люди взяли штурмом капитолий штата. Все из-за того, что губернатор-демократ, Гретхен Уитмер попыталась продлить режим ЧС. Ей в любом случае не удалось это сделать: местные законодатели ограничили ее полномочия. Но люди, недовольные локдауном, решили провести дополнительную акцию, против мер социальной изоляции, которые они называют "тиранией". Сообщается, что губернатору пришлось спасаться бегством, под охраной полиции. Дальше она пыталась урезонить протестующих уже из своего дома, обращаясь к ним через местное телевидение.

Ранее меры карантина проигнорировали жители Калифорнии и массово вышли купаться в море. Власти решили разогнать всех по домам, с этого дня пляжи, по крайней мере, те, где нарушителей было больше всего - начнут закрываться, а их охрану возьмет на себя полиция.

"Моя работа, как губернатора, обеспечить вашу безопасность. И врачи говорят мне, что они не гарантируют вам безопасность, если вы еще один уик-энд проведете таким же образом", - заявил Гэвин Ньюсом, губернатор штата Калифорния.

В США жертвами COVID-19 стали уже более 63-х тысяч человек. Дональд Трамп на ежедневном брифинге вновь начал искать виноватых. И повторять что кризисная обстановка в стране сложилась не из-за него, а по вине Китая - и ВОЗ. Как обычно, не приводя никаких доказательств.

Доказательств нет. Зато есть угрозы: Трамп намекнул, что Штаты могут отомстить Китаю за вирус дополнительным введением тарифов. А еще в очередной раз повторил, что Штатам пора, как можно скорее, перейти от локдаунов к перезапуску экономики.

Ранее Трамп подписал указ о непрерывной работе мясной промышленности, чтобы избежать продовольственного кризиса. И вот первые результаты действия президентской инициативы. В штате Индиана больные рабочие вернулись на завод по производству свинины и перезаражали друг друга. Число заболевших там уже превысило 900. Схожая и даже худшая ситуация в штате Колорадо - там на предприятии от коронавируса погибли уже шестеро сотрудников. С критикой в адрес Трампа выступил недавний кандидат в президенты, Берни Сандерс.

Обстановка с коронавирусом уже угрожает карьере президента Бразилии, Жаира Болсонару. Федеральный суд Сан-Паулу обязал политика в течение 48ми часов обнародовать результаты пройденных им тестов на COVID -19. Политик заявлял, что не болел коронавирусом, но медицинскими данными не делился. И если окажется, что результат тестов был положительным, то это может послужить основанием для импичмента. Ведь самоизоляцию он не соблюдал и активно общался со сторонниками. Возможно, усугубляя и без того кризисную ситуацию: только погибших более шести тысяч. И выявленных случаев заражения свыше 85-ти тысяч, при том, что тестирование в стране проводить начали сравнительно недавно.