Около 80 стран попросили Японию передать им тестируемый препарат против коронавируса

Представители около 80 государств обратились к властям Японии по поводу передачи им для проведения исследований препарата от гриппа "Фавипиравир" (также известен как "Авиган"), который может быть использован для лечения пациентов с новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил журналистам японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили запрос от около 80 стран и обсудили шаги для реализации поставок с 43 из них", - заявил глава МИД. Он отметил, что передача состоится после завершения в Японии праздничной недели, которая продлится до 6 мая. По его словам, размер каждой партии будет достаточен для проведения исследования в группе от 20 до 100 человек. Информация о конкретном списке стран-получателей не приводится.

7 апреля Мотэги объявил, что власти Японии при посредничестве ООН направят партии "Фавипиравира" 20 государствам. Тогда в числе стран - получателей упоминались Индонезия, Иран, Мьянма и Чехия.

"Фавипиравир" был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings. Из-за побочных эффектов лекарство никогда не продавалось открыто на рынке, однако правительство Японии держит его запас на случай эпидемии гриппа. Помимо этого, "Фавипиравир" эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола. Японские власти хотят утвердить его как лекарство для лечения пациентов с новым коронавирусом к лету текущего года.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15 тыс., более 312 пациентов находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 468 летальных исходов.