В Грузии зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии выявлены около 566 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

За последние сутки в стране были выявлены 27 новых фактов заражения.

В настоящее время в активной фазе заболевания находятся 376 человек. 184 человек выздоровели, шесть человек в возрасте от 68 до 86 лет скончались.

На карантине находятся 5 243 человека, а под наблюдением медиков в стационарах - 550.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. По состоянию на 29 апреля в стране было проведено около 15 тысяч тестов на COVID-19.

Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, средний возраст больных составляет 42,3 года. Из тех, у кого коронавирус был подтвержден на территории Грузии, самому старшему 88 лет, а самому младшему - 3 месяца.