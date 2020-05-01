https://news.day.az/world/1230209.html До и после: как коронавирус изменил мир - ФОТО
До и после: как коронавирус изменил мир - ФОТО
По последним данным, в мире насчитывается почти 3,3 миллиона заболевших коронавирусом, скончались свыше 230 тысяч человек.
Миллиарды людей по всему земному шару находятся на самоизоляции или карантине, огромные отрасли экономики терпят чудовищные убытки, а по центральным площадям столиц разных стран вместо толп туристов ходят разве что полицейские.
Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет фоторепортаж о том, как мир выглядел в лучшие годы, и что с ним сделала пандемия COVID-19:
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