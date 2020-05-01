До и после: как коронавирус изменил мир

По последним данным, в мире насчитывается почти 3,3 миллиона заболевших коронавирусом, скончались свыше 230 тысяч человек.

Миллиарды людей по всему земному шару находятся на самоизоляции или карантине, огромные отрасли экономики терпят чудовищные убытки, а по центральным площадям столиц разных стран вместо толп туристов ходят разве что полицейские.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет фоторепортаж о том, как мир выглядел в лучшие годы, и что с ним сделала пандемия COVID-19: