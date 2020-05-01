https://news.day.az/world/1230215.html Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 2148
Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 2148
Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 2148, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 30 апреля, количество инфицированных в стране составляло 2066.
Так, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 82. Общее число жертв - 33.
На лечении находятся 1136 пациентов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре