Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 2148, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 30 апреля, количество инфицированных в стране составляло 2066.

Так, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 82. Общее число жертв - 33.

На лечении находятся 1136 пациентов.