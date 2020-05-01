https://news.day.az/world/1230226.html В Австралии мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, есть раненые
В Австралии мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, есть раненые
Полицейские застрелили в пятницу неизвестного мужчину, напавшего с ножом на посетителей торгового центра в австралийском городе Порт-Хедленде в штате Западная Австралия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, неизвестный ранил ножом несколько людей. Все они госпитализированы.
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
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