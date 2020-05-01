https://news.day.az/world/1230232.html Число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 160 тысяч человек
Число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 160 тысяч человек
За прошедшие сутки в Германии выявлено 1639 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 193 человека.
Соответствующую информацию распространил Институт Роберта Коха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что общее число инфицированных коронавирусом в Германии достигло 160 758 человек, число умерших - 6481 человек.
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