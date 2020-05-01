Экономика ЕС вступила в рецессию

Опубликованные Евростатом данные свидетельствуют о том, что европейская экономика вошла в глубокую рецессию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в первом квартале в результате прекращения деятельности предприятий из-за карантинных мер экономика стран еврозоны сократилась на 3,8%, а всех стран Евросоюза вместе взятых - на 3,5%.

Это крупнейшее падение с начала ведения общей статистики объединенной Европы в 1995 г. Экономический спад, вызванный коронавирусом, оказался более серьезным, чем падение рынков в 2008 г. после краха американского банка Lehman Brothers.