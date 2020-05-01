В России за сутки выявлено 7 933 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 7 933, до 114 тыс. 431 человека, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число случаев летального исхода от коронавируса в РФ выросло до 1 169, за сутки умерли 96 человек.