Армянских полицейских не пустили на российскую базу в Гюмри

В очередной раз отложено судебное заседание по делу об убийстве в Гюмри Джульетты Гукасян. В этот раз на территорию размещенной во втором по величине армянском городе военбазы не удалось проникнуть полиции, которая должна была доставить подсудимого в суд. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом суду общей юрисдикции Ширакской области заявил временный и.о. начальника Ширакского областного управления полиции Ваграм Енгоян.

По его словам, дежурный контрольно-пропускного пункта 102-ой российской военбазы сообщил полицейским, что командир базы Николай Мартынюк в командировке, а кто его заменяет и кто уполномочен в этом вопросе, стражам правопорядка не сообщили.

19 марта Мартынюк письменно сообщил суду, что их позиция в вопросе привода в суд подсудимого не изменилась, а командир военной базы не уполномочен исполнять требования суда.

Подсудимого не привозили на предыдущие судебные заседания, так как руководство военбазы требовало гарантий безопасности Андрея Разгильдяева.

2 декабря 2018 года в районе Слободка второго по величине армянского города жестокому избиению подверглась 57-летняя уборщица улиц Джульетта Гукасян, которая скончалась по пути в больницу. К делу прикреплены кадры с камеры у особняка экс-депутата, бывшего мэра Гюмри Вардана Гукасяна. На кадрах видно, как женщина спокойно идет по улице, когда к ней подходит молодой человек. Видно также, как он наносит сильные удары, в частности, по лицу Гукасян. Сначала сотрудник пресс-службы Южного военного округа России опроверг причастность к случившемуся российского военнослужащего, однако позже информация подтвердилась.