Трамп обрушил курс юаня

Китайский юань получил удар. Снижение китайской валюты началось, когда в СМИ появились заголовки о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует добиваться от КНР репараций за COVID-19. По мнения американских властей вирус был разработан в лаборатории в городе Ухань, и именно китайцы несут ответственность за его распространение.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что Трамп изучает возможность запрета государственного пенсионного фонда от инвестиций в китайские акции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Наиболее ярко реакцию рынка на все происходящее демонстрирует курс оффшорного юаня. За два дня он понес серьезные потери, а сегодня снижение продолжается, хотя в Азии большинство рынков закрыто.

За сутки оффшорный юань потерял уже 1,2%, торговля в паре с долларом идет на уровне 7,13 юаней.

Ранее журналисты также задали президенту вопрос, рассматривает ли он списание долгов перед Китаем, правда, Трампа уклонился от ответа, сказав, что может сделать многое.

Помимо этого, Трамп не раз говорил, что Китай, по его мнению, сделает все, чтобы на выборах президента победу одержал другой кандидат.