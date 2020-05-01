Eвропейцы остаются без работы

373 тысячи немцев потеряли работу за два последних месяца. Всему виной - коронавирус и введенный в Германии карантин. Уровень безработицы в ФРГ вырос с 5% до 5,8%. За этими цифрами скрываются 2 млн 600 тысяч человек, оставшихся без постоянного источника дохода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Испании за тот же период безработными стали еще 120 тысяч граждан. Их общее число достигло 3 млн 300 тысяч.

Ситуация могла быть хуже, отмечают эксперты. Но, чтобы избежать массовых увольнений, правительства ряда европейских стран обязались покрыть большую часть зарплат сотрудников компаний. Во Франции не менее восьми миллионов человек получат компенсацию от государства за частичную безработицу.

Гунтрам Вольфф, директор аналитического центра Bruegel: "Правительства оказывают им значительную поддержку. Но чем дольше так будет продолжаться, чем больше людей окажутся в такой ситуации, тем больше вероятность того, что это инициирует кумулятивный процесс сжатия занятости. Сокращение же совокупного спроса станет причиной дальнейшего роста безработицы. Вот, где кроется опасность".

Уровень безработицы в еврозоне с февраля по март вырос с 7,3% до 7,4%. В 27 странах ЕС этот показатель также повысился на одну десятую пункта до 6,6%.