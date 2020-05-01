Спикер пакистанского парламента заразился коронавирусом

Спикер Национальной ассамблеи Пакистана Асад Каймер инфицировался COVID-19 и самоизолировался дома, передает Day.Az со ссылкой на ukrinform.ru.

"Получил положительный результат анализа на коронавирус. Самоизолируюсь дома. Призываю всех быть осмотрительными", - сказал Каймер.

Напомним, ранее диагноз COVID-19 подтвердился у двух других депутатов Национальной ассамблеи.

Всего же в четверг на территории Пакистана было подтверждено 16 117 случаев инфицирования COVID-19. Болезнь забрала 358 жизней.