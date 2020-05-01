https://news.day.az/world/1230267.html Спикер пакистанского парламента заразился коронавирусом
Спикер пакистанского парламента заразился коронавирусом
Спикер Национальной ассамблеи Пакистана Асад Каймер инфицировался COVID-19 и самоизолировался дома, передает Day.Az со ссылкой на ukrinform.ru.
"Получил положительный результат анализа на коронавирус. Самоизолируюсь дома. Призываю всех быть осмотрительными", - сказал Каймер.
Напомним, ранее диагноз COVID-19 подтвердился у двух других депутатов Национальной ассамблеи.
Всего же в четверг на территории Пакистана было подтверждено 16 117 случаев инфицирования COVID-19. Болезнь забрала 358 жизней.
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