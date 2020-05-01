Мэр Ниццы призвал правительство Франции ввести санитарные паспорта

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к премьер-министру Франции Эдуару Филиппу с предложением ввести санитарные паспорта для въезжающих и выезжающих из страны в приграничные территории в связи с пандемией коронавируса. Об этом французский градоначальник сообщил в пятницу в эфире радиостанции Europe 1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я обратился с просьбой ввести санитарные паспорта в целях усиления контроля на приграничных территориях", - сказал Эстрози. Соответствующее письмо он направил 30 апреля в Матиньонский дворец. По мнению мэра, федеральные власти должны "учесть в плане по выходу из режима самоизоляции особую ситуацию с французскими регионами", граничащими с другими странами.

В письме, направленном Филиппу, Эстрози отметил, что "право покидать или въезжать на национальную территорию должно быть обозначено в соответствующем сертификате, обосновывающем причины передвижения". Для разрешения путешествия, по мнению градоначальника, в паспорте должен быть указан отрицательный результат теста на коронавирус за 48 часов до намеченной поездки.

Мэр Ниццы отметил, что с 1 мая власти намерены усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. По его данным, полиция ежедневно выписывает порядка 500 штрафов за несоблюдение мер, в то время, как несколько недель назад их было 300. "Это говорит о том, что некоторые начали расслабляться. Мы удвоим наши усилия в части контроля с помощью беспилотников, вертолетов и камер видеонаблюдения", - пообещал глава курортного города. "Я призываю всех взять себя в руки и соблюдать предписанные ограничения", - сказал он.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. В стране закрыты рестораны, кинотеатры, музеи, магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Во вторник премьер-министр Франции представил в Национальном собрании план выхода из режима самоизоляции. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, активизации работы транспорта и передвижения без пропуска в пределах регионов.

По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавирусной инфекции во Франции умерли свыше 24 тыс. человек. Число подтвержденных случаев инфицирования в стране составляет около 130 тыс.