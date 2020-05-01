ВВП Испании сократится на 9,2% в 2020 году

Правительство Испании прогнозирует, что ВВП страны сократится в текущем году на 9,2% из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом заявила в субботу заместитель председателя правительства, министр экономических дел и цифровой трансформации Надя Кальвиньо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Восстановление [экономики] будет более постепенным, - уточнила она. - Прогнозы указывают на сильное сокращение ВВП [в текущем году] - на 9,2% - из-за падения внутреннего спроса и потребления частного сектора". Кальвиньо добавила, что уровень безработицы может достигнуть 19%. "Прогноз роста ВВП составляет 6,8% в 2021 году", - сказала министр.

По ее словам, "особенно пострадает сфера туризма". При этом Кальвиньо выразила надежду на то, что туристическая отрасль сможет восстановиться в будущем году. В свою очередь, министр финансов Мария Хесус Монтеро уточнила: "Мы ожидаем, что дефицит бюджета увеличится до 10,34% ВВП". "Государственный долг вырастет с 95,5% в 2019 году до 115% в 2020 году", - добавила она.

30 апреля Национальный институт статистики сообщил, что ВВП Испании снизился в первом квартале текущего года на 5,2%. До этого самый большой спад ВВП за квартал в королевстве был зафиксирован в первом квартале 2009 года (-2,6%). В Банке Испании заявляли, что ВВП страны в 2020 году может сократиться на показатель от 6,6% до 13,6% из-за последствий распространения коронавируса.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены около 213,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 24 543 пациента умерли. При этом в стране уже несколько недель уровень распространения заболевания постепенно снижается. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение людей.