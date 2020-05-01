https://news.day.az/world/1230294.html Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 215 тыс.
Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 215 тыс.
По меньшей мере 215 216 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе минздрава королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В ведомстве уточнили, что 24 824 человека умерли, 114 678 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 1 175, умерших - на 281, выздоровевших - на 2 628.
Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. Уже несколько недель уровень распространения заболевания в Испании постепенно снижается.
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