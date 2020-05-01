Япония продлевает действие режима ЧС

Правительство Японии намерено 4 мая принять официальное решение о продлении на месяц срока действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, введенного сроком до 6 мая. Об этом в пятницу сообщил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я поручил [министру по восстановлению экономики Ясутоси] Нисимуре проработать план продления режима ЧС на один месяц на всей территории страны в качестве меры по противодействию распространения вируса. Я думаю, что это решение будет принято 4 мая", - заявил премьер.

30 апреля глава правительства высказался за продление режима ЧС в стране. По данным Японского общественного телевидения, среди возможных вариантов власти рассматривали продление ограничений до конца мая или сроком еще на один месяц.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьером. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля-начале мая.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15 тыс., более 312 пациентов находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 468 летальных исходов.