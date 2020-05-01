ВОЗ призывает Китай пригласить ее экспертов к расследованию истоков коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Китая пригласить ее экспертов к расследованию об истоках коронавируса нового типа. Об этом в пятницу сообщил агентству France-Presse официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ хотела бы сотрудничать с зарубежными партнерами и по приглашению китайских властей принять участие в расследовании животного происхождения [коронавируса]", - заявил Язаревич.

В четверг представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News, что эксперты организации, несмотря на свои запросы, не получили от Китая приглашения принять участие в расследовании истоков коронавирусной инфекции. Он отметил, что с учетом всех имеющихся данных ВОЗ убеждена в том, что вирус имеет животное происхождение, а не был создан человеком, однако экспертам организации необходим доступ в лаборатории в Ухане, чтобы провести полноценное изучение истоков инфекции.