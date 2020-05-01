https://news.day.az/world/1230316.html В Петербурге возле больниц появились контейнеры-холодильники для умерших от коронавируса - ФОТО
В Петербурге возле больниц появились контейнеры-холодильники для умерших от коронавируса - ФОТО
В Петербурге у больниц появились контейнеры-рефрижераторы для тел умерших от коронавируса. Установлены уже восемь штук
Как передает Day.Az со ссылкой на Медузу об этом заявили в городском комитете по здравоохранению. Там добавили, что большинство контейнеров сейчас не используется, поскольку в петербургских моргах достаточно мест.
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