В Петербурге возле больниц появились контейнеры-холодильники для умерших от коронавируса

В Петербурге у больниц появились контейнеры-рефрижераторы для тел умерших от коронавируса. Установлены уже восемь штук

Как передает Day.Az со ссылкой на Медузу об этом заявили в городском комитете по здравоохранению. Там добавили, что большинство контейнеров сейчас не используется, поскольку в петербургских моргах достаточно мест.