В приложении метро Шанхая запущен сервис для отслеживания числа пассажиров в вагонах

Метрополитен Шанхая запустил с 1 мая в своем официальном приложении новый сервис для пассажиров, позволяющий отслеживать заполненность вагонов. Об этом сообщает местный информационный ресурс Shine, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новая услуга разработана для того, чтобы пассажиры смогли в режиме реального времени получать через приложение информацию о том, сколько человек находится в том или ином вагоне. Как уточнила компания-оператор городской подземки "Шанхай метро", это позволит пассажирам выбирать наименее заполненные вагоны, чтобы снизить риск перекрестных заражений новым коронавирусом.

Приложение также предоставляет информацию о температуре воздуха в вагонах поездов. В планах компании-оператора сделать возможным использование данного сервиса не только в официальном приложении городской подземки, но также на сайте метро, в социальной сети Sina Weibo и мессенджере WeChat.

С 30 апреля метрополитен Шанхая полностью вернулся к обычному расписанию движения поездов, которое было до вспышки коронавируса нового типа. Согласно прогнозам компании-оператора, средний ежедневный пассажиропоток в течение пяти выходных дней будет на уровне 4,2 млн человек. Нормальное движение поездов восстановили с 1 мая и на линии маглев, которая соединяет станцию Лунъян и международный аэропорт Пудун.

Несмотря на возврат к обычному расписанию работы, в шанхайском метро сохраняются меры санитарного контроля, включая проверку температуры тела пассажиров перед проходом на станции. Обязательным условием при пользовании услугами метрополитена также является ношение защитной маски.

Шанхайский метрополитен был открыт в 1993 году. Его общая протяженность в настоящее время превышает 700 км. По данному показателю шанхайская подземка занимает первое место в мире. К 2030 году общая протяженность линий метрополитена Шанхая в черте города должна превысить 1 тыс. км.