В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов - ФОТО
В Нью-Йорке, где бушует коронавирус, на улице обнаружили грузовики с человеческими трупами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщает издание The New York Times.
Как сообщается, автомобили были припаркованы около похоронного бюро в Бруклине.
Полицейских на место вызвали местные жители, которые почувствовали ужасный запах, исходивший от грузовиков.
"Когда прибыла полиция, они сделали ужасное открытие. Внутри грузовиков было несколько десятков разлагающихся тел", - сообщает издание.
Остается неясным, сколько людей, найденных сложенными в мешки, умерли в результате пандемии коронавируса, заявили власти.
Издание также сообщает, что в результате пандемии, похоронные бюро города испытывают колоссальную нагрузку.
"В некоторых похоронных бюро пришлось использовать рефрижераторы, а другие превратили часовни во временные морги, используя мощные кондиционеры для охлаждения помещений", - говорится в сообщении.
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