Российских полицейских начнут штрафовать за появление на работе без масок
Сотрудникам второго оперативного полка ГУ МВД по Москве запретили приходить на работу без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Теперь полицейским, которые не носят маску и перчатки, будут выписывать штраф. Также сотрудникам полиции запретили передвигаться в переполненных служебных автобусах и заходить на КПП без масок. За соблюдением правил будет следить специальная "группа фиксации".
Повышенные меры предосторожности связаны со вспышкой коронавируса среди бойцов, которые сопровождали врачей скорой помощи на выездах к больным. В начале эпидемии полицейским не выдали никакой защиты, из-за чего заболевание быстро распространилось среди личного состава.
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