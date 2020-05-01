Нью-Йорк все еще кишит коронавирусом. Трамп обвиняет Китай и ВОЗ

Нью-Йорк остается одним из основных очагов распространения коронавируса в США. Между тем местные власти проводят расследование в отношении расположенного в районе Бруклин похоронного бюро: в среду прохожие почувствовали запах разлагающихся тел, исходящий от грузовиков, припаркованных рядом с бюро и обратились в полицию. Обнаружены тела примерно 60 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, президент США Дональд Трамп тем временем выступил с утверждением, что новый коронавирус пришел из уханьской лаборатории и дальнейшие шаги Белого дома в отношении Китая будут во многом определяться итогами рассмотрения обстоятельств распространения инфекции. Президент отказался предоставить журналистам доказательства. "Я не могу этого сказать. Мне не разрешено говорить вам это", - сказал президент.