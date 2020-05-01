Трамп заявил о наличии данных о происхождении коронавируса из лаборатории

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация, которая свидетельствует о том, что коронавирус произошел из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме, пишет РБК.



"Да, есть", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли у него какие-либо данные, которые позволяют ему с высокой степенью уверенности говорить об искусственном происхождении вируса из китайской лаборатории. При этом Трамп отказался сообщить подробности, отметив, что американские власти ведут расследование.



Ранее 30 апреля офис национальной разведки США сообщил, что согласен с "широким консенсусом ученых", которые считают, что источником коронавируса не является лаборатория.

